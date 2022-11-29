شكرا لبحثكم عن خبر الكاف: استقرار سعر الصرف أو عودته كما كان لن يتحقق في ظل غياب الاستقرار السياسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال السياسي والباحث اليمني المستقل سامي الكاف أن استقرار سعر الصرف أو عودته كما كان لن يتحقق في ظل غياب الاستقرار السياسي.

وأكد السياسي والباحث اليمني المستقل مؤلف كتاب يمنيزم سامي الكاف في تغريدة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "لن يستقر سعر الصرف في #اليمن أو يعود كما كان إلا عبر دورة مالية متكاملة تشمل وضع اليد على موارد الدولة كاملة عبر مؤسسات الدولة كافة."

وأشار الكاف إلى أن وضع اليد على موارد الدولة كاملة عبر مؤسسات الدولة كافة "لن يتحقق في ظل غياب الاستقرار السياسي."

وأكد الكاف أن الاستقرار السياسي "لن يكون كما يجب أن يكون إلا عندما تنتهي الحرب، وإنهاء الحرب يحتاج إلى حل سياسي شامل ومستدام.