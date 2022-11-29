الحملة الشعبية تدعو للاحتفاء الكبير بالذكرى الـ55 لعيد الاستقلال الوطني

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت الحملة الشعبية للاحتفاء بالذكرى الـ55 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر، إلى التفاعل الواسع مع الحملة الالكترونية التي ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022م الساعة 8 مساء تحت هاشتاج: #عيدالجلاء_30نوفمبر .



وقال بلاغ صادر عن الحملة، إن "الاستقلال الوطني المجيد في الثلاثين من نوفمبر 1967م، المحطة الأبرز تاريخياً ووطنياً للعبور إلى مرحلة التحرر والاستقلال والوحدة، وشكل منعطفاً هاماً في مسار الحركة الوطنية اليمنية وانتصار الثورة المباركة 26سبتمبر و14 أكتوبر".



وأكد أن نضالات الشعب اليمني في ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر توجت في الثلاثين من نوفمبر 1967م برحيل أخر جندي بريطاني واعلان استقلال جنوب اليمن حينها، لتؤكد استعصاء اليمن أرضا وإنسان على الاحتلال مهما كانت قواه المادية.



ولفت إلى أن التنسيق ما بين الاحتلال ونظام الإمامة شكل عامل بقاء أطول للاحتلال، مشيرا إلى أن اليمن يعاني اليوم احتلالا إيرانيا بواسطة وكلاء إيران.



وأكد البلاغ، أن الإرادة الوطنية هي عامل التحرير الأهم وسيأتي اليوم الذي يحتفل به الشعب بإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وإعادة اليمن إلى محيطه العربي.



وأهابت الحملة الوطنية للاحتفاء بالذكرى بكافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين والناشطين بالتفاعل الكبير في الحملة ابتهاجاً واحتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل يمني.

