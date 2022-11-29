عدن.. مليشيا الانتقالي تواصل إخفاء قيادي في المقاومة منذ أكثر من عام ونصف

تواصل مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، إخفاء أحد قيادات المقاومة في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، منذ اختطافه في عدن أواخر مايو 2021م.



وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، "إن القيادي السابق في المقاومة الشعبية بأبين (محمد شيخ السعيدي) لا يزال مصيره مجهولا منذ أن اختطفته مليشيا المجلس الانتقالي أواخر مايو من العام المنصرم؛ لتصدره المسيرات الاحتجاجية المناوئة لانتهاكات المجلس الانتقالي ودول التحالف".



وأضافت المصادر، أن "شكوى رُفعت من أسرة "السعيدي" إلى النائب العام تطالبه بالكشف عن مصيره وأحالها إلى مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي.



وأشارت المصادر إلى أن الشعيبي وعطفاً على مذكرة النائب العام، رفع بمذكرة ـ حصل يمن شباب نت على نسخة منها ـ نفى من خلالها وجود "السعيدي" في أي من مراكز الاحتجاز التي يديرها أمن عدن.



واُختطف السعيدي في طريق كابوتا بمديرية المنصورة أواخر مايو 2021م، وهو في طريقه إلى منزله بمدينة الشعب عقب مشاركته في تظاهرة احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات.



وتُشير تقارير حقوقية إلى أن مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، تدير عدداً من السجون الخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظة لحج المجاورة، ويقبع بداخلها العشرات من المخفيين قسراً والذين مضى على اختفاء بعضهم ست سنوات.

