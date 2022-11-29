ظاهرة تتوسع.. مجهولون يُحرقون "باص" ناشط مجتمعي بمدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مجهولون، الليلة الماضية، على إحراق "باص" ناشط مجتمعي وحقوقي في مدينة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، إن مجهولين أقدموا في وقت متأخر من الليلة الماضية على حرق "باص" الناشط المجتمعي والحقوقي "مرسل الشبيبي" من أمام منزله في أحد أحياء مدينة إب.



ونشر "الشبيبي" على صفحته في الفيسبوك، صوراً الباص بعد احتراقه بالكامل مكتفياً بالقول: "حسبنا الله ونعم الوكيل مجهولون يقومون بإحراق الباص التابع لي جوار البيت.. عمل الجبناء".



ولاقت الحادثة استنكاراً واسعاً من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حذّروا من التهاون في تتبع خيوط الجريمة الآخذة في التوسع في المحافظة.



وطالب الناشطون سلطات مليشيا الحوثي العمل على كشف ملابسات الحادثة ووضع حد لمثل هذه الجرائم التي باتت تهدد أمن وسكينة المجتمع.



يُشار إلى الحادثة تأتي بعد يومين من قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية استهدفت سيارة مواطن يُدعى "أنور الإدريسي" في أحد أحياء المدينة.



وخلال الأشهر الماضية تم إحراق عشرات السيارات والمركبات بعدد من مديريات المحافظة، في ظاهرة دخيلة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

