الشحنة الأولى من منحة الوقود السعودية لليمن تصل إلى حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - وصلت إلي محافظة حضرموت، الإثنين، الشحنة الأولى من منحة المشتقات النفطية الجديدة المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الشحنة التي وصلت ميناء المكلا تحتوي على، 8500 طن متري من مادة المازوت مخصصة لمحطات الكهرباء بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.



وأشاد محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، بجهود السعودية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في دعم كافة القطاعات الحيوية بالمحافظة بينها قطاع الطاقة عبر توفير منح الوقود.



وأشار إلى أهمية هذه المنحة في توفير الطاقة واستقرار التيار الكهربائي ومساعدة الحكومة والسلطات المحلية وتعزيز القطاع الاقتصادي بالمحافظة، وفق الوكالة.



ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، أنها وقعت مع السعودية اتفاقية لمنح اليمن وقود من المملكة بقيمة 200 مليون دولار، لدعم قطاع الكهرباء.

