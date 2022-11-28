شاهد قبل الحذف .. فيديو رانيا التومي الاباحي بعد ظهورها مع خالد يوسف..اتفرج على الدلع

بيروت - ثريا شاهين - ظهرت المذيعه التونسيه رانيا في مهرجان القاهره السينما مع المخرج خالد يوسف وأثارت ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورهما معا ونالت رانيا التومي على كثير من المتابعين وخطفت الانظار بسبب ملابسها التي كانت ترتديها في مهرجان القاهره السينمائي.

فستان من اللون البينك الفاقع المكشوف بدرجه كبيره من جهه الصدر والكتفين باطلاله في غايه الاناقه والجمال حيث بدات مواقع التواصل الاجتماعي بنشره الشائعات حول رنه التي تشارك مع المخرج خالد يوسف في مسلسل سر جاتا الذي يعرض في رمضان القادم.

مواقع التواصل اجتماعي بصور مع المخرج خالد يوسف مشاركتها في عمل درامي مع المخرج الذي اثار جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيديوهات التي تم تسريبها له ما عده فنانين داخل غرف النوم.

التعليقات عليها وصوره واسعه جدا حيث ابرزت المتابعين على اعجاب المتابعين الذين عبروا عنهم لها بسبب اطلالتها الجذابه للغايه ورني التوم مذيعه الماسيه ظهرت في عده اعمال تونسيه خطفت بها الاضواء وجاءت الى مصر تشارك في عمل درامي مع المخرج خالد يوسف.