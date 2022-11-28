شكرا لبحثكم عن خبر اختتام دورة السلامة المهنية للصحفيين في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن 28 نوفمبر 2022(سبأنت) - اختتمت نقابة الصحفين اليمنين ، والاتحاد الدولي للصحفيين ، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالسلامة المهنية للصحفيين أثناء تغطية الصراعات و الحروب، التي استمرت يومين .

وتلقى المشاركون البالغ عددهم 20 صحفياً وصحفية من محافظات لحج ، أبين والضالع ، عدد من المعارف العلمية والتطبيقية حول الاسعافات الاولية وجوانب السلامة المهنية وعملية التخطيط الجيد لمهمة إعلامية في مناطق الصراع، وكيفية تجنب الخواطر والاختطافات أثناء التغطيات الإخبارية لمناطق التوتر والاضطرابات ، بالإضافة إلى اساسيات الأمن الرقمي في العمل الاعلامي .

و أوضح رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن محمود ثابت ، ان نقابة الصحفيين اليمنين نفذت عدد من الفعاليات التدريبية والتأهيلية للصحفيين خلال العام الحالي 2022 هدفت الى توعيتهم بأهمية اتخاذ الاجراءات الخاصة بالسلامة المهنية في العمل الميداني ، ورفع مستوى الوعي لديهم في كيفية الحفاظ على انفسهم في مناطق الصراعات، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي يأتي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين .. مؤكدا بأن النقابة تسعى خلال الفترات القادمة تنفذ عدد من الانشطة مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز وتطوير مهارات الصحفيين اليمنيين في عدد من المجالات المهنية والصحفية .

وفي ختام الدورة تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية .