إطلالاتها تصدم الجمهور بجرأتها نجمة ستار أكاديمي إيمان العميري تزيح الستار وتلعب ع المكشوف

فنون - كتب امير التهامي - تحولت نجمة ​ستار أكاديمي​ ​إيمان العميري​ إلى نجمة مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صورها التي تستعرض فيها اطلالاتها ولوكاتها التي يصفها البعض بأنها جريئة بالنسبة للمجتمع العربي، ففي ببعض الاحيان تنشر العميري صوراً بالمايوه وفي بعض الاوقات بفساتين ضيقة تظهر فيها انحناءات جسمها.

وعلى الرغم من أن ايمان تتعرض للانتقادات بسبب جرأتها، الا ان محبيها كثيرون مع أنها تغيرت كتيرا منذ أن كانت في ستار أكاديمي.

وكانت ايمان قد صرحت بأن حلمها الوصول الى هوليوود وتسعى ان تحقق حلمها عبر مشاركتها بفيلم عالمي، الى جانب ممثلين من الولايات المتحدة الاميركية.