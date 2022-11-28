وفاة شاعر اليمن الكبير عبد العزيز المقالح عن عمر ناهز 86 عامًا (سيرة ذاتية)

توفي اليوم الاثنين، شاعر اليمن الكبير عبد العزيز المقالح، عن عمر ناهز 86 عاماً في العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت مصادر مطلعة، إن الشاعر المقالح، توفي اليوم متأثرا بالأمراض التي لازمته طوال الفترة الأخيرة.



ونعى شعراء وأدباء وكُتّاب وسياسيون ونخب يمنية، الراحل المقالح واعتبروا رحيله خسارة كبيرة لليمن، باعتباره أحد أهم رجالاتها الأدبية والسياسية على مدى عقود من الزمن.



سيرة ذاتية



عبد العزيز صالح المَقالِح، أديب وشاعر وناقد يمني، ولد عام 1937 في قرية المقالح في محافظة إب وهو رئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني. ويُعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث.



درس على مجموعة من العلماء والأدباء في مدينة صنعاء، وتخرج من دار المعلمين في صنعاء عام 1960، وواصل تحصيله العلمي حتى حصل على الشهادة الجامعية عام 1970، وفي عام 1973 حصل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة عين شمس ثم درجة الدكتوراه عام 1977 من نفس الجامعة، وترقى إلى الأستاذية عام 1987.



المناصب



عمل أستاذاً للأدب والنقد الحديث في كلية الآداب - جامعة صنعاء.

رئيس جامعة صنعاء من 1982 - 2001.

رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني.

عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

عضو مؤسس للأكاديمية الدولية للشعر في إيطاليا.

عضو في مجمع اللغة العربية بدمشق.

عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت.

المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح منذ عام 2001 وحتى نهاية حكمه.



الجوائز والأوسمة



حصل على وسام الفنون والآداب – عدن 1980م.

حصل على وسام الفنون والآداب - صنعاء 1982م.

حصل على جائزة لوتس للأدب عام 1986م.

حصل على جائزة الثقافة العربية، اليونسكو، باريس 2002م.

حصل على جائزة الفارس من الدرجة الأولى في الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية، 2003م.

حصل على جائزة الثقافة العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، 2004م.

حصل على جائزة الشعر من مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 2010م.



المؤلفات الشعرية



لا بد من صنعاء، 1971م

مأرب يتكلّم، بالاشتراك مع السفير عبده عثمان، 1972م

رسالة إلى سيف بن ذي يزن، 1973م

هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي، 1974م

عودة وضاح اليمن، 1976م

الكتابة بسيف الثائر علي بن الفضل، 1978م

الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة، 1981م

وراق الجسد العائد من الموت، 1986م

أبجدية الروح، 1998م

كتاب صنعاء، 1999م

كتاب القرية، 2000م

كتاب الأصدقاء، 2002م

كتاب بلقيس وقصائد لمياه الأحزان، 2004م

كتاب المدن، 2005م

بالقرب من حدائق طاغور. 2018م.



المؤلفات الأدبية



الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن.

شعر العامية في اليمن.

قراءة في أدب اليمن المعاصر.

أصوات من الزمن الجديد.

الزبيري ضمير اليمن الوطني والثقافي.

يوميات يمانية في الأدب والفن.

قراءات في الأدب والفن.

أزمة القصيدة الجديدة.

قراءة في كتب الزيدية والمعتزلة.

عبد الناصر واليمن.

تلاقي الأطراف.

الحورش الشهيد المربي.

عمالقة عند مطلع القرن.

الوجه الضائع، دراسات عن الأدب والطفل العربي.

شعراء من اليمن.

مدارات في الثقافة والأدب (2008).

مرايا النخل والصحراء (2011).

ذاكرة المعاني (2018).



المصدر: ويكيبيديا

