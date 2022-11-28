شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس العليمي يغادر السعودية بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفت جامعة عدن، اليوم الاحد، بتخريج الدفعة الثانية من كلية التمريض( دفعة الامل)، في حفل جاء برعاية كريمة من المستشفى الامريكي الحديث، ودعم من قاعة سبأ

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