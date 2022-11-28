إب.. وفاة فتاتين غرقاً في بركة ماء بمديرية فرع العدين

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت فتاتان غرقاً، الأحد، في بركة مياه في إحدى البلدات غربي محافظة إب، (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن فتاتين من أسرة "المنبري"، توفيتا غرقاً في إحدى البرك المائية بقرية "المنبر" في عزلة بني أحمد بمديرية فرع العدين، غربي محافظة إب.



وأضافت المصادر أن الفتاتين (نوفة عبده الملك دماج المنبري 13 عام)، (أزهار محمد علي سيف المنبري 12 عام)، ذهبتا إلى إحدى البرك المائية في منطقتهما لجلب الماء لأسرتهما، ليُعثر عليهما في وقت لاحق، وقد فارقتا الحياة داخل البركة المائية.



وأشارت المصادر إلى أن المديرية تملك مشروع مياه كبير كافي لتغطية احتياجات عدة عُزل غير أن المسؤول عليها أوقف ضخ المياه لأسباب غير معلومة.



وخلال الأشهر الماضية سجلت المحافظة عدد كبير من الوفيات جراء الغرق في البرك المائية التي يعتمد عليها معظم سكان الريف في جلب المياه.



