شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن تحتفي بتخرج الدفعة الثانية من كلية التمريض دفعة الامل أخبار وتقارير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

احتفت جامعة عدن، اليوم الاحد، بتخريج الدفعة الثانية من كلية التمريض( دفعة الامل)، في حفل جاء برعاية كريمة من المستشفى الامريكي الحديث، ودعم من قاعة سبأ بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.

وابتدأ الحفل الذي تم خلاله وداع 38 طالب وطالبة من كلية التمريض بجامعة عدن، باية من الذكر الحكيم، ثم وقف الجميع لقراءة النشيد الوطني ثم تم تقديم عدد من الكلمات والقصائد الشعرية وبرومو وضح خلاله الطلاب جزء من جهدهم ومعاناتهم وكفاحهم خلال ايام الدراسة وكذلك عدد من الرقصات المحلية و الشعبية.

وقدم مندوب الدفعة الدكتور محمد محسن كلمة الخريجين جاء فيها: " الحضور جميعا، إننا لنرى شعاع أملنا اليوم قبل الغد، وبكم ومعكم نحتفل، وإننا في هذا اليوم نتطلع بمجمل التفاصيل لنكون شعاع الأمل الساطع دائماً في الجبر بإخلاص، والبذل بتفاني، والعطاء بسخاء، والكد بهمة، والتصرف بمسؤولية".

واضاف: " كل طالب اليوم يهدي فرحته لوالديه، ودفعة الامل تهدي وتزف الدفعة الثانية في كلية التمريض جامعة عدن شكراً وامتناناً وخالص ود لصانعة الأجيال، البروفيسور الدكتورة " رجاء عبده احمد سالم عميدة كلية التمريض جامعة عدن، من لا تخفى مناقبها في هذت الصرح الطبي والتعليمي والوطن برمته"،

واسترسل "ولكم انتم آبائنا آمهاتنا اخواننا جميعا ولكل من ساندنا ووقف معنا في مشوارنا العلمي لقد كانت ايامنا صعبة ومليئة بالسهر و التعب والكفاح ولكن وقوفنا امامكم اليوم انسانا كل شيء فلكم مننا جزيل الحب والتقدير و العرفان جزاء صنيعكم معنا فلولاكم انتم ما كنا امامكم اليوم ممتلئين بالفرح والسعادة ومتوشحين بثوب النجاح وقبعة التخرج".

وعبرت الكلمات في مجملها الى أهمية وجود كوادر حقيقية من كلية التمريض باعتبارها تشكل أهمية بالغة للمريض والمجتمع نتيجة التصاقها به بشكل مباشر، وان عدن بشكل خاص والوطن باكمله عانى كثيرا بسبب غياب كوادر التمريض المؤهلين بشكل جيد وخصوصا خلال الازمات الصحية التي مر بها الوطن والعالم بشكل عام.

مؤكدين بان الممرضين والممرضات هم الأساس الذي ترتكز عليه الفرق الصحية متعددة التخصصات، وان وجودهم سوف يعزز بشكل جيد من جودة القطاع الصحي في بلادنا الذي يعاني من انتشار الاوبئة واستمرار فتيل الحرب ونقص حاد في عدد الممرضين، الذين لا تقل اهمية وجودهم عن الطبيب بل ان الطبيب قد يقابل المريض نصف ساعة بينما المريض بجانبه كل وقت.

وفي ختام الحفل تم تكريم الخريجين بشهائد التخرج، وتوزيع دروع الشكر والتقدير على الداعمين والمشاركين في انجاح هذا الحفل الرائع، وعلى رأسهم المستشفى الامريكي الحديث وقائد القوات البرية العميد ابا طاهر.