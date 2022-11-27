شاهد .. منى فاروق جننت الشباب بوصلة رقص شرقي مثيرة من غرفة نومها 

بيروت - ثريا شاهين - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر فيديو جديد لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق داخل غرفتها مرتدية ملابس من اللون الأوف وايت وتقوم بالرقص المغلقة من منطقة الصدر والغناء بطريقة أثارت إعجاب جمهوريه، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها وأكتافها، معلقة بيبي.

وتقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.