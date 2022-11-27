فيفي عبده دوبت شباب الساحل بوصلة رقص بلدي والهوا كشف كل حاجة…اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - انتشرت فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لنجمة الكبيرة والجميلة فيفي عبده حيث اثارت الجدل حولها بطريقة كبيرة جدا بعد نشر فيديو لها على شاطئ البحر أثناء وجودها في الساحل الشمالي.

حيث نشرت فيديو وهي ترتدي قميص مشجر وهي ترقص بطريقه مثيره في غاية الجمال والأناقة حيث بدأت فيفي عبده ترفع الفستان مما ظهر القميص الداخلي لها وكان ظاهر باللون الاسود الذي ظهر تماما.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها النجمة فيفي عبده لا موقف محرج قبل ذالك وضعها الهوا في موقف محرج حيث كشف عن جزء كبير من ساقيها ودئما ما تظهر فيفي عبده بملابس مكشوفة بدرجة كبيرة من ناحية الصدر والكتفين وترقص بطريقة مثيرة للغاية رغم وجود ابنتها عزة مجاهد معها في الساحل الشمالي.

ومواخر ظهر فيديو لا عزة مجاهد وهي تقوم بتقليد امها في الرقص وظهرت بملابس مكشوفه وضيقه بصوره كبيره.

وانهالت عليها التعليقات حيث علق مغرد وقالا بنت الوز عوام يقصد بها فيفي عبده.