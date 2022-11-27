شكرا لبحثكم عن خبر نقابة الصحفين اليمنين تنظم دورة السلامة المهنية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالسلامة المهنية للصحفيين أثناء تغطية الصراعات و الحروب، نظمتها نقابة الصحفين اليمنين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين.

وتتضمن الدورة التي تستمر يومين، بمشاركة 20 صحفياً من محافظات لحج ، أبين والضالع يمثلون مختلف الوسائل الاعلامية ، عدد من المعارف العلمية حول التخطيط لمهمة إعلامية وجوانب السلامة المهنية وتجنب الخواطر أثناء التغطيات الإخبارية لمناطق التوتر والاضطرابات واساسيات الأمن الرقمي.

وفي افتتاح الدورة أكد رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن محمود ثابت ، على أهمية الدورة التي تأتي ضمن البرنامج التدريبي للنقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين حول كيفية تعامل الصحفيين اثناء تغطياتهم في مناطق الصراعات.. موضحا بأن الدورة تهدف تعزيز السلامة المهنية لدى الصحفيين ، ورفع مستوى الوعي المهني والعملي لمنتسبي الصحافة والإعلام في مختلف المحافظات اليمنية.