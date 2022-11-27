شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطلع على جاهزية لواء الشرطة العسكرية ولواء الريان بقيادة المنطقة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على جاهزية لواء الشرطة العسكرية التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، واللواء الأول حرس رئاسي، ضمن زياراته الميدانية للوحدات العسكرية لرفع معنوياتها وجاهزيتها.

البحسني يطلع على جاهزية لواء الشرطة العسكرية ولواء الريان بقيادة المنطقة الثانية

وألقى اللواء الركن البحسني خلال الزيارة كلمة، هنّأ فيها القادة والضباط وصف الضباط والجنود بالنجاحات العسكرية والأمنية التي حققوها خلال الفترة الماضية..مشيدًا بمستوى الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام العسكرية بكفاءة واقتدار..مشيرًا إلى أن هذه القوة تمثّل نموذج في أداء الواجب العسكري..لافتًا إلى التصعيد الحوثي الخطير على المنشآت الاقتصادية والحيوية في المحافظة والذي يتطلب رفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي لتجاوز كافة المخاطر التي تسعى لاستهداف المنشآت الاقتصادية وأمن واستقرار المحافظة.

وجدد النائب البحسني، حرص مجلس القيادة برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس كافة، على دعم الوحدات العسكرية، وتوفير الإمكانيات اللازمة بما يمكنها من أداء مهامها، وحث على أهمية عقد الدورات التنشيطية والتخصصية للوحدات العسكرية.

إلى ذلك وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه، اليوم، بمدينة المكلا، وكيل محافظة حضرموت لشؤون الأمن والدفاع العميد صالح لحمدي، والمدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، ومساعدي مدير الأمن وقادة الوحدات بأمن ساحل حضرموت ومدير مركز أمن وشرطة مدينة المكلا، بالتحضير والإعداد لتنفيذ مناورة مشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية والإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.. مشيرًا إلى أن هذه المناورة تأتي بهدف تعزيز مستوى التنظيم والتعاون بين رجال الجيش والأمن.

وشدد النائب البحسني على رفع مستوى اليقظة إلى أعلى المستويات للتصدي لأي هجمات معادية هدفها النيل من حضرموت وأمنها واستقرارها، وزعزعة الاقتصاد الوطني للبلاد، حاثًا على ضرورة التلاحم في الظرف الراهن ومساندة جهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في أداء مهامها وواجباتها الوطنية، والدفاع عن أرض الوطن والحفاظ على سيادته وحماية الممتلكات العامة.

في سياق متصل، تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، المدرسة القتالية في منطقة الريان بمديرية غيل باوزير، للإطلاع على بدء الدورات التخصصية في المدرسة..مؤكدًا أن مجلس القيادة الرئاسي يولي المدارس والكليات العسكرية والشرطية جل الرعاية والاهتمام..لافتًا إلى أن هذه المدرسة ستكون نواة لتأسيس كلية حربية في محافظة حضرموت.

وعبّر البحسني، في كلمة خلال الطابور لمنتسبي الدورة، عن أمله في تخريج المدرسة القتالية ضباط ذو كفاءة عالية، متسلحين بالعلم والمعرفة..مؤكدًا أن انطلاق هذه الدورة الأولى سيعقبها انطلاق دورات تخصصية أخرى.

إلى ذلك، أطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على مستوى جاهزية وانضباط لواء الريان التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وذلك ضمن زياراته الميدانية للوحدات العسكرية لرفع معنوياتها وجاهزيتها.

وألقى اللواء الركن البحسني كلمة توجيهية، أشاد فيها بمستوى الانضباط والتعاطي لمنتسبي اللواء للمهام العسكرية بكفاءة عالية..مثمنًا الدور المهم الذي لعبه اللواء في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بساحل حضرموت، ووجه قيادة اللواء برفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية واليقظة واللياقة البدنية لأفراد اللواء..لافتًا إلىان الظروف التي تمر بها محافظة حضرموت، والتصعيد الخطير الذي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية على المنشآت الاقتصادية للبلاد، يتطلب موقف موحد للتصدي له.

من جانب اخر، تسلم عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نسخة من أطروحة الباحث العميد الركن دكتور عمر عبيد البكري، الموسومة بعنوان (إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية ودور الاتصالات بإدارتها (دراسة تحليلية لتجربة محافظة حضرموت)..مشيدًا بالدراسة التحليلية لتجربة محافظة حضرموت في إدارة الأزمات والكوارث، وما تطرق له الباحث البكري من موضوعات مهمه في دراسته للحصول على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع، منوهًا بأهمية الدراسات العلمية لحلحلة المشكلات التي تواجه المجتمع.