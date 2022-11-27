الحوثيون يجبرون صحافي على التعهد بعدم الدخول إلى جامعة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت مليشيا الحوثي، صحافي يمني على التعهد بعدم الدخول إلى جامعة صنعاء، يوم السبت، وذلك عقب حضوره كضيف لمناقشة مشاريع تخرج لعدد من الطلاب والطالبات في كلية الإعلام.

وأوضح الصحافي نبيل الشرعبي في منشور له على "فيس بوك"، قيام مسلحين حوثيين داخل الجامعة بالقبض عليه، أثناء ما كان يتحدث مع طالبتين من الطالبات اللاتي حضر مناقشة مشاريع تخرجهن، لمساعدتهن في نشر مشاريعهن إعلاميًا.

وقال الشرعبي، إن مسلحًا حوثيًا بزي مدني، على دراجة نارية، حضر وبرفقته شخص أخر، ثم طلبوا منه أخذ تعهد بالمغادرة وعدم العودة الى الجامعة نهائيًا.

يأتي هذا في ظل استمرار حملات الملاحقة للطلاب والطالبات في الجامعة واتهامهم بأخلاقهم، وعدم السماح للحديث بين الزملاء والزميلات داخل حرم الجامعة الذين حولوها الى ساحة لنشر فكرهم الطائفي المتطرف.