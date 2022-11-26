وزير الدفاع يتوجه إلى الإمارات لبحث خيارات وخطط مواجهة تصعيد مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - توّجه وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، السبت، ومعه وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن وزير الدفاع سيبحث مع الجانب الإماراتي، عدد من القضايا المشتركة وفي مقدمتها سبل التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين".



كما سيناقش الداعري "التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتهديداتها للموانئ النفطية والملاحة الدولية، ولتدارس الخيارات مع التحالف والتأكيد على جاهزية القوات المسلحة للمواجهة على كل المستويات".



وذكرت الوكالة أن "هذه الزيارة تأتي ضمن عمليات التنسيق وتبادل الآراء، واستعراض الخطط لمجابهة الصلف المتعاظم من قبل المليشيات الحوثية واستمرارها في تقويض كل فرص السلام، وتهديدها لأمن اليمن والإقليم والملاحة الدولية".



وكان المجلس الرئاسي اليمني أقر خلال اجتماع لها الخميس الماضي، عددا من القرارات لردع الهجمات الإرهابية الحوثية ووجه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات.



وأكد المجلس التزامه والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم.



ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية.

