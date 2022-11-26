في هجوم ثان.. مقتل وإصابة جنديين من قوات دفاع شبوة بانفجار عبوة ناسفة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب جنديان، يوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية في محافظة شبوة شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "عبوة ناسفة انفجرت بطقم عسكري تابع لقوات دفاع شبوة في مديرية الصعيد ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح".



كما ألحقت العبوة الناسفة التي زرعت على جانب طريق فرعي بقرية النصارة بأضرار في الدورية العسكرية وفق المصادر.



ويعد هذه الانفجار هو الثاني في المنطقة ذاتها خلال أقل من 24 ساعة، بعد انفجار عبوة ناسفة بعربة مصفحة مساء الجمعة، أسفر عن مقتل قائد الكتيبة الثانية باللواء الأول دفاع شبوة، الرائد "سالم الجبواني"، وجندي وأصيب اثنين أخرين.