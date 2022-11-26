الحديدة.. حريق يلتهم عدد من خيام النازحين في مخيم العليلي بالخوخة

المنامة - ياسر ابراهيم - التهم حريق أمس الجمعة، عدداً من الخيام في مخيم العليلي للنازحين بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال مدير مكتب الإعلام بالخوخة يوسف الغليسي في بيان لوسائل الإعلام، إن الحريق الذي لا يعرف مصدر نشوبه، التهم 6 منازل لأسر نازحة ممن اجبرتهم مليشيات الحوثي على النزوح القسري.



وأضاف الغليسي، "أن الاهالي والنازحين هرعوا لإخماد الحريق وتمكنوا من اخماده قبل أن تطال النيران بقية الخيام وتتسبب بكارثة في المخيم الذي يسكن بداخله ما يزيد عن 800 أسره نازحة ممن هجرتهم ميليشيا الحوثي من قراهم وأجبرتهم على النزوح القسري".



وأشار إلى أن الحريق التهم كل ما بداخل الخيام من المعونات الغذائية والمواد الإيوائية، وباتت تلك الأسر بلا غذاء ولا مأوى؛ داعيًا المنظمات الانسانية المحلية والدولية، إلى سرعة التحرك وإغاثة الأسر المنكوبة.



ويأتي الحريق بعد نحو أسبوعين من حريق مماثل التهم عشرات الخيام في مخيم الجشة بمدينة الخوخة التي تحتضن آلاف النازحين الذين أجبرتهم مليشيا الحوثي على النزوح القسري من منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

