مقتل وإصابة 4 جنود بهجوم مُسيّر شنته مليشيا الحوثي على موقع عسكري بالضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل جندي وأصيب ثلاثة آخرين، إثر هجوم طيران مُسير شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، الجمعة، على مواقع عسكرية بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



ونقل موقع وزارة الداخلية، عن مصدر من الإعلام الأمني في المحافظة القول، أن مليشيا الحوثي استهدفت القوات المشتركة بموقع الجب، بطائرة مُسيّرة ما أدى إلى مقتل جندب وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة.



وأوضح المصدر أن جراح الجنود المصابين متوسطة.



ويأتي الهجوم ضمن سلسلة هجمات مُسيّرة تشنها المليشيا الحوثية على مواقع القوات الحكومية في مختلف جبهات القتال.



ويوم الأربعاء الفائت، قتل جنديان وأصيب ثلاثة آخرون، إثر استهداف مليشيا الحوثي بطائرة مسيرة موقعا عسكريا تابعا للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت شرقي اليمن.



وخلال الآونة الأخيرة أحبطت القوات الحكومية عدة هجمات مُسيّرة في جبهات محافظات مأرب والحديدة وتعز وأبين، والجوف.

