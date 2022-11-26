شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشادة بـ "عطاء" الإمارات والسعودية: تجعلان اليمن أكثر أمانا ورخاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - "السعودية والإمارات تؤكدان التزامهما بجعل اليمن أكثر أمانا ورخاء"، بهذه الكلمات أشاد رئيس مجلس الرئاسي اليمني بدعم البلدين لليمن.

فعقب توقيعه على مشروع إماراتي جديد في اليمن، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الجمعة، للمرة الثانية في يومين بـ "العطاء" الإماراتي السعودي.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، في بيان إنه بينما يواصل الإرهابيون وداعموهم ممارساتهم المميتة تتبدى الحكمة والقوة في أشقائنا الأوفياء بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن السعودية والإمارات تؤكدان التزامهما بجعل اليمن أكثر أمانا واستقرارا ورخاء، وليس مصدرا للموت والجوع والخراب.

وحول توقيعه انطلاق المرحلة الأولى لتشييد سد حسان في محافظة أبين بتمويل إماراتي، قال العليمي إن مشروعا استراتيجيا من شأنه أن يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة الساحلية "ولأمننا الغذائي والمائي بصورة عامة عملا بشعارنا المشترك يد تبني ويد تحمل السلاح.

وبحسب العليمي، فإن التوقيع على تشييد سد حسان كان ضمن أسبوع حافل بالعطاء السعودي الإماراتي الذي سيتوج بالتوقيع على تعزيز البنك المركزي بوديعة وتعهدات مالية قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وجدد العليمي التأكيد على اعتقاده الراسخ وثقته المطلقة بشراكة استراتيجية من أجل المستقبل الذي يستحقه أطفالنا ونساؤنا ورجالنا، لا ما يريده الإرهابيون.

تأتي تصريحات العليمي عقب تعزيز دولة الإمارات حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار و102 مليون و500 ألف درهم كدفعة أولى من إجمالي الوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار.