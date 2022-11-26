شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بصمات تنظيم القاعدة.. مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين بهجوم في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في هجوم إرهابي يحمل بصمات تنظيم القاعدة "الإرهابي"، قتل ضابط يمني بارز وأصيب 4 جنود آخرون، فجر السبت، في محافظة شبوة، جنوبي البلاد.

وكان تنظيم القاعدة نشر السيرة الذاتية لأحد أبرز قياداته في شبوة، القيادي الإرهابي يوسف القشعوري والذي لقي مصرعه على يد قوة دفاع شبوة في 11 مايو/أيار الماضي، متوعدًا بالثأر له.

وعن الهجوم، قال مصدر محلي في تصريحات، إن هجومًا إرهابيًا بعبوة ناسفة فجرت عن بعد، استهدف آلية عسكرية للواء الأول قوة دفاع شبوة في بلدة المصينعة، في مديرية الصعيد، جنوبي المحافظة المطلة على بحر العرب.

وأوضح المصدر، أن الهجوم أسفر عن مقتل قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول دفاع شبوة الرائد ركن سالم الجبواني، وإصابة 4 من مرافقيه بجروح خطيرة.

وكان الضابط اليمني سالم الجبواني تعرض لإصابة خطيرة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2017 لدى تحرير المحافظة الغنية بالنفط والغاز من مليشيات الحوثي الإرهابية.

وصعدت القاعدة هجماتها في شبوة وأبين بالتنسيق مع مليشيات الحوثي وإخوان اليمن، كان آخرها الشهر الماضي، بعد أن شنت سلسلة تفجيرات في شبوة، في مسعى لإرباك جهود المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف العربي وإجهاض مساعيه لإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية.