لعجزهم عن دفع فاتورة العلاج.. مستشفى بصنعاء يحتجز مريضًا مع والدته منذ سبعة أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عن واقعة احتجاز وتقييد حرية قامت بها مستشفى العربي الخاص في صنعاء بحق مريض وأمه منذ أشهر.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه المريض بالإعاقة "حسن علي صالح الجلباء" المقعد على كرسي متحرك بسبب سقوطه أثناء عمله حفر إحدى البيارات وفق تصريح له انتشر اليوم.

يقول المريض إن أسرته دفعت مليون ريال من تكلفة علاجه، وباعت كل ما لديها؛ لكن المستشفى يحتجزه مع والدته في الدور الخامس، في الغرفة رقم 508 لاجبارهم على دفع الفلوس المتبقية عليهم من فاتورة العلاج للمستشفى.

وأشار إلى أن المستشفى يضيف عليهم يوميًا أعباء الإقامة، ما أدى الى ارتفاع ديون المريض المحتجز وأمه إلى سبعة ملايين ريال او ما يعادل 14 ألف دولار.