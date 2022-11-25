ضمن حملة ممنهجة.. مليشيا الحوثي تختطف مدير أحد مستشفيات العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، الخميس، أستاذاً في كلية الطب بجامعة صنعاء، ومدير أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة، واقتادته الى أحد سجونها.



وقالت مصادر متطابقة، إن مسلحين حوثيين اعترضوا الدكتور ياسر عبدالمغني، في أحد شوارع العاصمة، واقتادته إلى أحد سجونها بالعاصمة.



والدكتور ياسر عبدالمغني يعمل مديراً لمستشفى يشفين الاستشاري، واستاذاً في كلية الطب بجامعة صنعاء، ويعد أحد كبار الجراحين في اليمن، وعمل سابقاً مديراً لمستشفى 48.



ويأتي اختطاف الدكتور عبدالمغني، بعد أيام من اختطاف الدكتور عبدالله الداعري مدير المستشفى السعودي الألماني بصنعاء، وذلك ضمن مساعي المليشيا للاستيلاء على المستشفيات الخاصة وإخضاعها لإدارة الحارس القضائي كما حدث لعددٍ من المستشفيات في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.



وخلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية أغسطس 2022م، أقدمت مليشيا الحوثي على اعتقال نحو (93) طبيباً وفق تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات.