يعتقد الحوثيين أن مكاسبهم من الحرب أكثر من السلام.. لماذا انهارت الهدنة في اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - على الرغم من الجولة المحمومة في اللحظة الأخيرة من الدبلوماسية المكوكية والضغط الدولي الكبير، انتهت هدنة اليمن التي استمرت ستة أشهر في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين هاجم الحوثيون موانئ نفطية يمنية لأكثر من مرتين باستخدام الدرونز، كما دقت السعودية ناقوس الخطر بشأن هجوم إيراني محتمل، كما اعترضت البحرية الأمريكية سفينة صيد في طريقها إلى اليمن وبها "كمية كبيرة" من المواد المتفجرة القادمة من إيران. بالإضافة إلى ذلك، تكررت هجمات القناصة والاشتباكات والضربات المعتادة التي ميزت ثماني سنوات من الحرب في اليمن.



بالنسبة للمدنيين اليمنيين، كانت الهدنة الصيفية، والتي تم تمديدها مرتين لمدة شهرين، فترة راحة مرحب بها من الحرب، وفقًا للأمم المتحدة، انخفض عدد الضحايا في جميع أنحاء البلاد بنسبة 60٪، وتضاعفت واردات الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون أربع مرات، وأعيد فتح مطار صنعاء الدولي برحلات جوية إلى القاهرة وعمان، مما سمح لآلاف الأشخاص بالحصول على الرعاية الطبية.



ووفق تقرير لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن «AGSIW» "هذه كلها بالطبع تطورات إيجابية، ولكن بشكل حاسم، لم يتمكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ أو نظيره الأمريكي، المبعوث الخاص تيموثي ليندركينغ، من تحويل الهدنة إلى أساس لـ "وقف دائم لإطلاق النار"، والذي وصفه غروندبرغ بأنه كان هدفه في أبريل".



ويرى التقرير – الذي ترجمة "يمن شباب نت" – أن السبب يعود في جزء كبير منه إلى أن المجتمع الدولي والجهات الفاعلة اليمنية رأوا الهدنة بشكل مختلف، بالنسبة للمجتمع الدولي، كان من المفترض أن تكون الهدنة خطوة أولى نحو هدف غروندبرغ بوقف دائم لإطلاق النار، والذي من شأنه أن يمهد الطريق لاتفاق سلام شامل، بالنسبة للجهات الفاعلة اليمنية، ولا سيما الحوثيين، لم تكن الهدنة أكثر من مجرد وقفة استراتيجية تسمح لهم بإعادة تجميع صفوفهم".





وفي أبريل، عندما تم تنفيذ الهدنة، كان الحوثيون يكافحون للتعافي من سلسلة من الخسائر في ساحة المعركة، تعثر هجوم الحوثيين على مأرب وحقول النفط والغاز في المحافظة، ودفعت القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة من كتائب العمالقة قوات الحوثيين للخروج من شبوة، مما أدى إلى محو العديد من المكاسب الإقليمية التي حققها الحوثيون في عام 2021.



وبحسب التقرير الأمريكي - الذي كتبه جريجوري دي جونسن، وهو عضو سابق في فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن -"جاءت الهدنة في وقت مثالي للحوثيين، فقد سمحت لهم بالتوقف وتخفيف بعض الضغط المحلي من خلال زيادة واردات النفط والسماح للناس بالسفر خارج صنعاء".



كما جاءت بداية الهدنة في وقت مناسب للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، في ذلك الوقت كان عبد ربه منصور هادي لا يزال رئيسًا، ولكن في غضون أسبوع من الهدنة، استبدلت المملكة العربية السعودية هادي بشكل غير رسمي بمجلس منقسّم من ثمانية رجال. كان مجلس القيادة الرئاسي، الذي تم اختياره إلى حد كبير من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى تشكيل نوع من "فريق الخصوم" اليمنيين. وأعربت السعودية والإمارات عن أملهما في أن يتمكن الرجال الثمانية والمجموعات التي يمثلونها من تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل جبهة موحدة لمحاربة الحوثيين.



بالنسبة للمجلس المشكل حديثًا، كان تمديد الهدنة في 2 يونيو و2 أغسطس منطقيًا، ومثل الحوثيين كان المجلس بحاجة إلى وقت للتنظيم والتنسيق والتعاون، لكن ليس من المستغرب أن هذا لم يحدث فبدلاً من التعاون، بدأت مجموعتان من المجموعات في مجلس القيادة الرئاسي، الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي، ولديهما وجهات نظر مختلفة بشكل واضح حول مستقبل الدولة اليمنية، في قتال بعضهما البعض في شبوة.





بذل غروندبرغ جهدًا شجاعًا في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر لتمديد الهدنة مرة أخرى، وطلب من الأطراف ستة أشهر أخرى. وكجزء من مقترحه، اقترح غروندبرغ أن تفي الحكومة اليمنية بوعدها بدفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. كانت هذه نقطة شائكة بالنسبة للحوثيين، الذين يفتقرون إلى الاحتياطيات المالية لدفع الرواتب بأنفسهم.



بمجرد أن قدم غروندبرغ اقتراحه، رد الحوثيون بالمطالبة بتوسيع مجموعة موظفي الخدمة المدنية لتشمل الشرطة والأمن والجيش، وطالبوا الحكومة اليمنية بشكل أساسي بدفع رواتب الجنود الذين يقاتلونها. وصف ليندركنغ الطلب هذا بـ"المتطرف والمستحيل"، لكن الحوثيين أصروا على موقفهم وانتهت الهدنة.



بعد أسبوعين، وفقًا لعبد الغني الإرياني الباحث في مركز صنعاء، لوحت المملكة العربية السعودية بجزرة أخرى، ودعت الحوثيين لإجراء محادثات مباشرة في الرياض، ومثل رواتب موظفي الخدمة المدنية، لطالما كانت المحادثات المباشرة مع السعودية على قائمة مطالب الحوثيين.



ولكن كما هو الحال مع اقتراح غروندبرغ، استولى الحوثيون على العرض وردوا بمطالبة المملكة العربية السعودية برفع جميع العقوبات ودفع جميع الرواتب، بما في ذلك رواتب الأفراد العسكريين والأمنيين، كشرط مسبق للمحادثات، وبالتالي ليس من المستغرب أن المحادثات لم تحدث.



كما توضح هاتان الحالتان، فإن الحوثيين غير مهتمين بتمديد الهدنة أو استخدامها كحجر أساس لتسوية أكثر شمولاً، خلال الصيف كانوا يرون أن الهدنة تصب في مصلحتهم، مثلما يرون الآن في استمرار الصراع أفضل طريقة لتحقيق أهدافهم، في الوقت الحالي، يعتقد الحوثيون أن مكاسبهم من الحرب أكثر من السلام.