شبوة.. الأمن يضبط عصابة من 15 مهاجرًا غير شرعي يتاجرون بالمخدرات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطات الأمنية في محافظة شبوة، يوم الخميس، إنها تمكنت من ضبط عصابة من 15 مهاجرًا غير شرعي من القرن الأفريقي، كانوا يتجرون بالمخدرات، بعد مداهمة وكر لهم في مركز المحافظة.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بإدارة أمن شبوة العقيد أحمد مساعد، إن الأجهزة الأمنية داهمت وكر العصابة بعد استكمال معلومات الرصد للوكر الكائن في الأحياء الشعبية، الواقعة في المدخل الجنوبي بمدينة عتق.

وأضاف النسي في بلاغ صحفي، أنه ضبط خلال المداهمة على كمية تقدر ب 6 كيلو جرام من الحشيش المخدر و 15 جرام من مادة الشبو اضافة لادوات تستخدم في التعاطي.