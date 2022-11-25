عدن.. دعوى قضائية ضد محلي "كريتر" لرفعه رسوم مزاولة مهنة المطاعم

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن، إن ملاك المطاعم بمديرية كريتر يعتزمون رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية على المجلس المحلي في المديرية؛ بسبب رفع رسوم مزاولة المهنة دون سند قانوني.



وأكدت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن المجلس المحلي بمديرية كريتر، رفع رسوم مزاولة المهنة للمطاعم بنسبة تجاوزت الألف بالمائة، ووصلت قرابة المليون ريال في السنة الواحدة.

وحسب المصادر فقد هدّد المجلس المحلي بمديرية كريتر، أصحاب المطاعم بإغلاق محلاتهم خلال اليومين القادمين في حال لم يسددوا ما عليهم من رسوم، أضيفت إليها مخالفات جراء تأخرهم في تسديدها.

وأشارت إلى أن ملاك المطاعم البالغ عددهم نحو 30 مطعمًا بدأوا الترتيب لرفع دعوى إدارية في المحكمة الإدارية مطلع الأسبوع المقبل.