رئيس الأركان يطلع نظيره السعودي وقائد التحالف على الهجمات الحوثية الأخيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز، الخميس، نظيره السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع.



وبحث اللقاء الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأطلع رئيس الأركان، نظيره السعودي وقائد القوات المشتركة، على مجمل التطورات الميدانية، وهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية الأخيرة، مشيراً إلى خروقاتها خلال الهدنة الأممية المنتهية وكيف أفشلت تجديدها.



وأكد بن عزيز، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تواصل تعنتها وإصرارها على رفض السلام، وإطالة أمد الحرب، تنفيذا لأجندة إيران التخريبية في اليمن، والمنطقة العربية، مشيرا إلى تهديدها المستمر على الملاحة البحرية.



ولفت إلى أن مليشيا الحوثي لن تنصاع لدعوات السلام الذي لا تؤمن به أساساً، لأنها لن تتمكن من تنفيذ مشروعها الطائفي الدخيل على الهوية العربية، إلا في ظل الفوضى والدمار.



وثمن رئيس الأركان دور التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في دعم القوات المسلحة اليمنية، في مختلف الجوانب، مضيفاً "هذا الدعم ليس بمستغرب من السعودية، التي لا تتوانى في دعم كل القضايا العربية".



من جانبه أكد الفريق الرويلي استمرار دعم المملكة ودول التحالف العربي، للحكومة الشرعية، والقوات المسلحة، لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وتحقيق الأهداف التطلعات المنشودة للشعب اليمني.



ومؤخرا شنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران هجمات بطائرات مسيرة على موانئ نفطية وتجارية في محافظتي حضرموت وشبوة.

