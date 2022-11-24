منه فضالي تشعل حماس الشباب بوصله رقص شرقي بالبكيني علي احد الشواطيء الشهيرة بالبنان ..اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - تعتبر الفنانه منه فضالي من اشهر الفنانات داخل الوطن العربي وخاصه الوسط الفني المصري ولها شهره كبيره داخل الوسط الفني وقامت بتمثيل عدد كثير من المشاهد مع ابطال مثل الزعيم عادل امام قامت منه فضالي بنشر صور لها على صفحتها الرسميه على فيسبوك وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه تابع التفاصيل..

تصدرت الفنانه منه فضالي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيامها بنشر عده الصور لها وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه على احد الشواطئ الشهيره بمدينه بيروت واثارت هذه الصور جدلا الكبير داخل الوسط الفني شاهد الصور بالكامل..

نالت الفنانه الكبيره منه فضالي على اعجاب الكثير من الجمهور متابعين لها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك ومنصة تويتر بعد قيامها بنشر عده صور لها على البحر.