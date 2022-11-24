إب.. مقتل طفل أثناء اشتباكات بين عناصر حوثية ومسلحين بمديرية المشنة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طفل أثناء اشتباكات بين عناصر من مليشيا الحوثي ومسلحين في محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الطفل "قيس ماجد الاموي"، قتل، الأربعاء، برصاص عشوائي نفذ إلى المنزل عبر النافذة أثناء اشتباكات اندلعت في منطقة دار الشرف بمديرية المشنة شرقي مدينة إب.



وأوضحت المصادر أن تبادلاً لإطلاق النار بين عناصر من مليشيا الحوثي في قسم "الشعاب" ومسلحين آخرين، أدت إلى مقتل "الأموي" داخل منزله.



وخلال الأشهر الماضية سقط عدد من المدنيين قتلى وجرحى ضحايا لاشتباكات مسلحة تشهدها مديرية المشنة بين عناصر حوثية وأخرى منفلته في خلافات مجهولة الدوافع.

