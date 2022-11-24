شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن مبارك: تصنيف الحوثي جماعة "إرهابية" لن يؤثر على أعمال الإغاثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي لن تفلت من العقاب، مشيرا إلى أن تصنيفها جماعة إرهابية لن يؤثر على أعمال الإغاثة بالبلاد.

وأكد بن مبارك في تصريحات صحفية، أن الحكومة اليمنية تعكف على إعداد "قائمة سوداء" بأسماء قيادات وكيانات حوثية لملاحقة مصالحهم وشبكاتهم المالية في مختلف أنحاء العالم.

وتطرق وزير الخارجية للهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، مشددا على أن استمرار تصعيد الحوثيين سيجعل الحكومة اليمنية تواصل العمل مع حكومات العالم لإقناعها بتصنيفهم جماعة إرهابية.

وقال بن مبارك إن مليشيات الحوثي بهذه الأفعال "تستهدف قوت اليمنيين".

وأضاف أن التراجع عن تصنيف أمريكا للحوثين "منظمة إرهابية" أدى إلى نتائج عكسية شجعتهم على زيادة "التصعيد العسكري".

وتابع: "نعمل بشكل وثيق لإقناع الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، خاصة بعد قرار مجلس الدفاع الوطني وتوجهات الحكومة في هذا الشأن".

واتهم بن مبارك، مليشيات الحوثي بأنها من تعرقل تمديد الهدنة وتسد أي أفق للدخول في سلام حقيقي لأنها لا تعيش إلا على الحرب والفوضى.

وأوضح أن الهدنة انتهت "عمليا"، مؤكدا على التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بوقف إطلاق النار وباستمرار الرحلات الجوية ودخول سفن المشتقات النفطية إلى الموانئ ما دام أن ذلك يؤدي إلى تخفيف الأزمة على المواطن اليمني.