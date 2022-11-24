مليشيا الحوثي تحظر على المزارعين في مناطقها استيراد بذور البطاط

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت مليشيا الحوثي حظرا شاملا على المزارعين لاستيراد بذور البطاط في مناطق سيطرتها، وحصرت الاستيراد على مؤسسة مملوكة لهم بشكل كلي.



وقالت مليشيا الحوثي في وكالة "سبأ" التي تسيطر عليها، إنها قررت منع استيراد بذور البطاط نهائيا على كافة المزارعين من الخارج، وحصر استيرادها عبر الشركة التي استحدثتها مؤخرا "المؤسسة العامة لانتاج البذور".

وحسب الوكالة، فإن المؤسسة الحوثية ستكون هي المصدر الوحيد لاستيراد البذور للمزارعين اليمنيين في مناطق سيطرتها، وحظر الاستيراد على جميع المزارعين.



وانتقد مزارعون القرار الحوثي واعتبروا ذلك استراتيجية لتدمير مصادر دخلهم من الزراعة وتدميرها، وبيع البذور بأسعار باهظة وبجودة غير مضمونة، وجعل المزارعين تحت رحمة المليشيا وأسعارها.