عقب الإعلان عن وديعة.. - الريال اليمني يسجل تحسنًا أمام العملات الأجنبية وتحذيرات للمواطنين

المنامة - ياسر ابراهيم - سجل الريال اليمني، مساء الأربعاء، تحسنا متسارعًا أمام العملات الأجنبية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بعد إعلان رئيس الحكومة وصول دفعة من الوديعة الإماراتية للبنك المركزي اليمني.

وقالت مصادر مصرفية، إن سعر صرف الريال اليمني سجل تحسنا في تداولات مساء اليوم، حيث وصل سعره الى 1125 مقابل الدولار الواحد، بعد أن وصل سعره في التعاملات الصباحية 1165 ريال لكل دولار.

وحسب المصادر، فقد بلغ سعر الريال السعودي نحو 300 ريال في التعاملات الصباحية و 295 ريال في التعاملات المسائية.

وكان رئيس الوزراء معين عبد الملك قد أعلن في وقت سابق الأربعاء في مؤتمر صحفي، عن وصول دفعة من الوديعة المعلن عنها مطلع نيسان/أبريل الماضي، من قبل الإمارات الى البنك المركزي اليمني.

وأكد رئيس الوزراء أن الإمارات حولت بالأمس مبلغ مليار ومائة مليون درهم للبنك المركزي اليمني كجزء من الوديعة المعلنة خلال إعلان نقل السلطة من قبل الرئيس هادي الى مجلس القيادي الرئاسي.

وأشار معين عبد الملك إلى أن هذه الوديعة ستساعد في تأمين الاحتياطيات لدى البنك، لافتا الى أنه "يوم الأحد سيكون هناك توقيع للبنك والأشقاء في السعودية من أجل الاتفاق الإطاري لترتيب الوديعة السعودية".

وحذر مراقبون من قيام المضاربين بالتفاعل مع التحسن في سعر العملة، ودفع الناس لبيع مدخراتهم من العملة الصعبة، قبل أن يعود سعر العملة الى مستوى أعلى، خصوصا مع تزامن ذلك مع قرب نهاية الشهر وارسال المغتربين حوالات لأسرهم داخل اليمن.