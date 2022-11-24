مصدر لـ"يمن شباب نت": مقتل وإصابة 5 جنود في هجوم حوثي على لواء عسكري بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب خمسة جنود، اليوم الأربعاء، في هجوم شنته مليشيا الحوثي على أحد الأولوية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، والتي مقرها مدينة سيئون محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال مصدر عسكري لـ"يمن شباب نت"، "إن مليشيا الحوثي استهدفت اللواء 23 التابع للمنطقة العسكرية الأولى في حضرموت بطائرة مُسيّرة، نتج عنها، مقتل جنديين وجرح ثلاثة آخرين.

ويقع اللواء 23 الذي استهدفته مليشيا الحوثي بمنطقة "العلم" على بُعد 130 كيلومتر عن مديرية العبر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

إلى ذلك، استنكر محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بشدة "الهجمات الحوثية الإرهابية" على المواقع البشرية والاقتصادية بالمحافظة.

ووجه بن ماضي، قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمس، بسرعة نقل الجرحى وتوفير لهم العلاج اللازم حتى تعافيهم بإذن الله.

وأكد بن ماضي، أن ذلك استهداف واضح للمحافظة التي احتضنت أبناء الوطن بسلام، وظلت تمثل نقطة السلام والمحبة للجميع.

وخلال قرابة شهر، تكررت الهجمات الحوثية بطائرات مسيّرة، على حضرموت على مواقع اقتصادية وعسكرية، وهو ما لاقى استنكاراً واسعاً محلياً ودولياً.