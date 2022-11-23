شاهد .. صافيناز تشعل حماس الشباب وتظهر شبه عاريه وتحدث ضجه كبيره ومتابع: كسحتي سما المصري

بيروت - ثريا شاهين - اشعلت الراقصه صافيناز حماس الشباب والمراهقين بعد قيامها بنشر فيديو عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك تصدر هذا الفيديو ترند تويتر لجميع من الصور التواصل الاجتماعي بسبب ما قامت بنشره واحتوى هذا الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض الراقصه صافيناز واثاره ضجه كبيره داخل الوسط الفني بعد نشره بساعه تابع التفاصيل..

نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضية فيديو ممنوع من العرض الراقصه صافيناز وهي تقول بوصله رقص داخل احد الحفلات الشهيره في مدينه الغردقه واحتوى هذا الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..

تعتبر منصه اليوتيوب من اهم المنصات داخل الوطن العربي وخارجه والتي تعمل على اعاده الملفات المحذوفه والممنوعة من العرض التي حققت اكثر عدد من المشاهدات والقيام بنشرها مره اخرى