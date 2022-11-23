شكرا لبحثكم عن خبر برئاسة معين الماس.. إجتماع مع الشركة الاستشارية التابعة لمكتب الامم المتحدة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد صباح اليوم في العاصمة عدن اجتماع برئاسة رئيس مجلس إدراة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين محمد الماس مع الشركة الاستشارية التابعة لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع " metameta الخاصة بمجال التدريب وبناء القدرات الممول من البنك الدولي. وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بإعداد برنامج تدريبي لطاقم الوحدة التنفيذية للمشاريع التابعة لصندوق والممولة دوليا في مجال نظام إدارة المعلومات واستخدام الأنظمة الحديثة. كما تطرق الاجتماع إلى تقييم الاحتياجات المطلوبة لصندوق الطرق والوحدة التنفيذية من محاور تدريبية من أهمها بناء القدرات بما يتواكب مع تطورات منهجية العمل في جانب صيانة الطرقات في العالم. وقرر الاجتماع تحديد الفترة الزمنية المزمعة لتنفيذ البرنامج التدريبي في بداية العام القادم 2023. صادر عن : وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن .

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