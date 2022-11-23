فريق تعزيز التماسك المجتمعي وحل النزاعات المرتبطة على المياه في وادي حضرموت يدشن النزولات الميدانية

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يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون / خاص

دشن فريق جمعيات مستخدمي المياه على هامش الورشة التدريبية التي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP-YEMEN) بالشراكة مع مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية نزولات ميدانية وزيارات للأعمال الإنشائية المائية بمدينة تريم لأجل تعزيز التماسك المجتمعي وحل النزاعات المرتبطة على المياه في وادي حضرموت .

النزول شملت كل من واديي ثبي وعيديد التي أشرفت على تنفيذه جمعيات مستخدمي المياه بمديرية تريم والممول من قبل منظمة الفاو ، وتعرف أعضاء الجمعيات على آلية العمل والإشراف والتعرف على أهم الصعوبات التي واجهتهم أثناء سير العمل .

وقدم أعضاء جمعيات مستخدمي المياه في وادي ثبي شرح مفصل عن المشروع.

حيث كانت الزيارة الثانية لأعضاء الجمعيات إلى جمعية مستخدمي المياه بمنطقة عيديد وتم النزول ميدانيا إلى اثنان من المواقع التي تم تمويلها من قبل منظمة الفاو وأشرفت عليها ونفذتها جمعية عيديد لمستخدمي المياه، حيث أعطى لهم شرح كامل لعملية سير المشروعين من قبل مدير الجمعية.

استهدف النزول 8 جمعيات من مستخدمي المياه في مديريتي شبام و القطن .

وقد رافق أعضاء الجمعيات في النزول كل من المهندس/ عوض بن هامل منسق مشروع الإدارة المستدامة للموارد المائية والضابط الميداني عبدالرحمن مكارم والدكتور/ عبدالله بن ثعلب مدرب الورشة بمديرية شبام والأستاذ/ عمر باشدادة مدرب الورشة بمدرية القطن.