البحسني: هناك إجراءات عاجلة لإيقاف هجمات الحوثي الإرهابية على المنشآت الاقتصادية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الأربعاء، إن هناك حلول عاجلة سيتم وضعها لإيقاف الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المنشآت الاقتصادية.



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للبحسني ومعه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، إلى موقع ميناء الضبة النفطي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واطلع البحسني، خلال لقاءه بالمختصين المدنيين والعسكريين في موقع ميناء الضبة، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز التميمي، على تفاصيل الهجوم الإرهابي بالطائرات الحوثية المسيرة الذي استهدف الميناء أثناء رسو أحد السفن النفطية التجارية، وخلّف بعض الأضرار في الموقع.



وجرى خلال اللقاء تدارس خطة العمل القادمة لتأمين الميناء وتزويده بكافة الاحتياجات للتصدي لأي هجمات معادية، حيث جدد اللواء البحسني اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بالمنشآت الاقتصادية الوطنية، وبما فيها ميناء الضبة النفطي.



وأكد أن "هناك حلول عاجلة سيتم وضعها لإيقاف هذه التطاولات والجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المنشآت الاقتصادية، وأن مجلس القيادة الرئاسي لن يسمح لأيً كان بالتطاول على الجانب الاقتصادي وتعطيل النشاط فيه".



وحثّ عضو المجلس الرئاسي الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية كافة بالوقوف إلى جانب السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ومساندتها في جميع مهامها، وخصوصًا التصدي لمثل هذه الهجمات الحوثية الجبانة.



ودعا البحسني شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج النفط إلى المبادرة في دعم قيادة السلطة المحلية بحضرموت، من خلال توفير ما يلزم من احتياجات لتأمين الحركة الملاحية في هذا الموقع الاقتصادي المهم.



من جانبه أشار محافظ حضرموت إلى أن تواجد عضو البحسني في المحافظة أعطى دافعًا إيجابيًا لتجاوز بعض الاختلالات ووضع حد للهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية عبر الطائرات المسيرة الإيرانية.



ولفت إلى أن الجميع في حضرموت يعملون جنبًا إلى جنب، وأن عملية الشحن القادمة لن تتم إلا وقد استكملت الإجراءات الأمنية لتأمين وحماية الميناء من أي اعتداءات.



إلى ذلك، تفقّد اللواء الركن البحسني، قوة التدخل السريع في موقع ميناء الضبة، واطلع على جاهزية أفراد القوة، وأثنى على شجاعتهم وبسالتهم التي أظهروها في التصدي للهجمات الحوثية, حاثًا إياهم على أن يكونوا بنفس الجاهزية والاستعداد القتالي ورصد أي أجسام غريبة معادية والتصدي لها بكل شجاعة.