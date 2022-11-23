شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غروندبرغ: هجمات الحوثي على منشآت النفط تهدف لحرمان الحكومة من مصدر إيراداتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، ‏إن ميليشيات الحوثي نفذت خلال الأسابيع المنصرمة، هجمات على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، بهدف حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط.

‏وأفاد غروندبرغ، خلال إحاطة جديدة له، قدمها مساء الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، بأن لهذه الهجمات تبعات وانعكاسات اقتصادية، أدت لتعليق الصادرات من المحطات النفطية، كان آخرها ما حدث يوم أمس في محطة النفط في الضبة في حضرموت.

وأكد غروندبرغ على أن الهجمات التي تستهدف البنيه التحتية، وشركات النفط، تقوّض في نهاية المطاف، من رفاه الشعب اليمني.

‏ولفت غروندبرغ، إلى أن التطورات التي حدثت مؤخرًا، تؤكد قناعاته بأنَّ معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية العاجلة، باتت ضرورة على المدى الحالي، لتجنيب تدهور أوضاع المدنيين.

‏ونوه، في إطار إحاطته، إلى أن التوصل إلى حل مستدام، لن يكون ممكنًا، إلا ضمن سياق تسوية شاملة للنِّزاع.

وقال المبعوث الأممي هانز غروندبرغ:‏ "مضت 7 أسابيع منذ انتهاء الهدنة التي أُبرمَت بوساطة الأمم المتحدة في اليمن، خلال تلك الأسابيع السبعة، لم نشهد لحسن الحظ نشوب حرب شاملة، رغم انتهاء الهدنة، ورغم وقوع عدد من الحوادث المقلقة".

وأضاف: "بالرغم من أنّ مستويات العنف بشكل عام لم تشهد إلا ارتفاعًا قليلًا مقارنة بما كان الحال عليه خلال الأشهر السته للهدنه، فقد شهدنا تصاعدًا في حدة الحوادث خلال الأسابيع الأخيرة الماضية في محافظات مأرب وتعز، تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين".