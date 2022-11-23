شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير مسيرة حوثية حاولت قصف ميناء الضبة للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، الثلاثاء، التصدي لهجوم جديد شنته مليشيات الحوثي بطائرة مسيرة على ميناء الضبة في حضرموت، للمرة الثالثة.

يأتي ذلك بعد يوم من هجوم واسع نفذه الحوثيون على ميناء الضبة الحيوي بعديد الطائرات المسيرة ما ألحق بمنصة تصدير النفط أضرارا مادية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشره موقعها الرسمي، مساء الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية في المنطقة العسكرية الثانية تصدت لطائرة متفجرة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية مجددًا، لاستهداف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت.

وأكد البيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض المسيرة الحوثية المعادية وتدميرها، قبل الوصول إلى هدفها.

وتأتي محاولة الاستهداف هذه بعد يوم من اعتداءات إرهابية بعدد من الطائرات المسيرة، شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني على ميناء الضبة النفطي، في استهداف ممنهج للمنشآت الحيوية.

والإثنين، قال مصدر محلي إن طائرات دون طيار لمليشيات الحوثي شنت هجومًا على ميناء الضبة النفطي وذلك لدى رسو ناقلة نفط لشحن النفط.

ولاحقا، أعلنت مليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف الميناء النفطي وتوعدت باستمرار هجماتها الإرهابية ضد موانئ النفط والمنشآت والسفن.

في سياق استنفار الرئاسة اليمنية، دفع مجلس القيادة الرئاسي بنائب الرئيس اللواء الركن فرج البحسني لعقد اجتماع للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت وتوحيد الصفوف لمواجهة هجمات مليشيات الحوثي.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي في اليمن اللواء الركن فرج البحسني، ضرورة وضع حد للتصعيد الإرهابي الحوثي الخطير المتمثل باستهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية في محافظة حضرموت، والتصدي لأي هجمات إرهابية معادية تستهدف الأمن والاستقرار والاقتصاد في البلاد.

وشدد على أهمية وحدة الصف في المحافظة، وتكاتف الجميع على مختلف المستويات، للحد من تداعيات الاعتداءات الإجرامية المتكررة التي تستهدف ميناء الضبة النفطي وتهدد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة البحرية.

وشدد على أهمية وحدة الصف في المحافظة، وتكاتف الجميع على مختلف المستويات، للحد من تداعيات الاعتداءات الإجرامية المتكررة التي تستهدف ميناء الضبة النفطي وتهدد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة البحرية.

وقال إن هناك إجراءات وتدابير سريعة سيتخذها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي، لحماية المنشآت الاقتصادية الوطنية، والتصدي لأي أعمال ومخططات حوثية إرهابية في المستقبل تسعى للنيل من حضرموت.

وحث البحسني القيادات العسكرية والأمنية، على التحلي باليقظة ورفع الجاهزية، وتفعيل دور الأجهزة الاستخباراتية بشكل أكبر، بهدف رصد أي تحركات مشبوهة وإحباط مخططاتها الإجرامية قبل وقوعها، مشيدًا بدعم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات للأجهزة العسكرية والأمنية.

وتعرض ميناء "الضبة" في حضرموت لـ3 هجمات حوثية فيما طالت 3 عمليات أخرى موانئ "رضوم" و"قنا" بشبوة المجاورة وذلك منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

وأثارت هجمات وتهديدات مليشيات الحوثي إدانات دولية وإقليمية وأممية واسعة النطاق وعدت تصعيدا خطيرا في المنطقة لا سيما بعد توقف البلاد عن تصدير النفط من شبوة وحضرموت للمرة الأولى منذ 2018.