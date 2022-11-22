العصبة الحضرمية: مليشيات إجرامية تختطف عددا من الشباب في مدينة المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت العصبة الحضرمية، اليوم الثلاثاء، قيام عناصر مسلحة خارجة عن النظام والقانون بخطف عدد من الشباب رفعوا "علم حضرموت".



وقالت العصبة -إحدى المكونات البارزة في المحافظة (شرق اليمن)- في بيان وصل "يمن شباب نت" على نسخة، إن "مجموعة مسلحة خارجة عن النظام والقانون أقدمت على خطف عدد من الشباب من شوارع مدينة المكلا، بعد رفعهم علم حضرموت".



واعتبرت أن خطف الشباب جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي المعروف لتلك المليشيات المسلحة بحق حضرموت ولن تزيد شعب حضرموت إلا صمودا وثباتا في مواجهة تلك المليشيات المسلحة.



وحذرت العصبة الحضرمية ، من أن استمرار جرائم تلك المليشيات المسلحة أمام أنظار الجميع سيفتح الباب أمام الملشنة في حضرموت وزعزعة أمنها واستقرارها وتضييق هامش الحرية في المحافظة.



وطالب البيان محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بتوجيه الأجهزة الأمنية بحماية أبناء المحافظة والبحث عن المخطوفين ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل المشين الخارج عن العرف والقانون.



وأكدت العصبة الحضرمية، أنها ماضية في طريق الحرية والاستقلال للمحافظة في مواجهة غطرسة المليشيات المسلحة (...).





ولم يشير البيان إلى تبعية المجموعة المسلحة التي اختطفت الشباب في مدينة المكلا، لكن مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، أكدت أنها تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا.



وجاءت عملية الاختطاف عقب اجتماع استثنائي لقبائل حضرموت في مدينة المكلا حذرت في بيانها الختامي من التدخلات التخريبية التي تستهدف المحافظة من خارجها، وأكدت أن أمر حضرموت شأن أهلها، متعهدة بالدفاع عنها بكل صدق وإخلاص.





- فيديو :