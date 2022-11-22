شكرا لبحثكم عن خبر بحضور الحريزي والماس والخبجي.. توقيع مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق الذنبة في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد اليوم صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن توقيع عقد تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق الذنبة بمديرية ردفان محافظة لحج. وذلك بحضور معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي ورئيس وفد المفاوضات بالمجلس والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن والمهندس علي أحمد حسن المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور . وقام المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع المؤسسة العامة للطرق والجسور كجهة منفذة للمشروع. وخلال التوقيع قال معالي الوزير أن توقيع المشروع في طريق الذنبة جاء عقب سنوات من الانتظار . وشدد الحريزي على الجهة المنفذة بسرعة البدء في العمل من أجل إنجاز العمل بالمشروع خلال الفترة الزمنية المحددة. وقال الماس أن توقيع هذا المشروع يأتي بالتزامن مع عدة مشاريع تشهدها محافظة لحج بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. بدوره شكر الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي ورئيس وفد المفاوضات بالمجلس الجهود المبذولة من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور في سبيل تنفيذ عدة مشاريع بالمحافظات المحررة الجنوبية. واشار الخبجي أن قيادة المجلس الرئاسي والانتقالي سوف يبذلون قصارى جهدهم في دعم قيادة صندوق صيانة الطرق والجسور من أجل إنهاء معاناة المسافرين والمواطنين المستفيدين من الخطوط الرئيسية والشريانية. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور الحريزي والماس والخبجي.. توقيع مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق الذنبة في لحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.