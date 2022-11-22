حذفوا التغريدات.. قيادات حوثية تتراجع عن تهنئة السعودية بفوز منتخبها على الأرجنتين

المنامة - ياسر ابراهيم - تراجع قادة حوثيون عن تهنئة السعودية بفوز منتخبها على منتخب الأرجنتين في مشوار مونديال كأس العالم 2022 في قطر.



وكان القيادي الحوثي البارز حسين العزي قد كتب تغريدة عقب فوز السعودية على الأرجنتين يقول فيها مثلا شعبيا يمنيا:" انا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب".



وتراجع العزي بعد ساعات عن التغريدة واضطر لحذفها.





وتعليقا على ذلك، قال مجدي عقبة وهو صحفي حوثي: "إذا لم تكن مقتنعا بما تقول فالأفضل ألا تكتب من الأساس".



وأشار عقبة في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى أن ضغوطا جعلت العزي يحذف تغريدته قائلا،" ضغوط وإحراجات وتوجيهات تقف خلف الحذف".



في السياق نفسه تراجع عبدالقادر المرتضى القيادي في مليشيا الحوثي المعني بشؤون الأسرى من جانب جماعته عن تغريدة، قال فيها: "ألف ألف مبروووك للمنتخب السعودي فوزه على نظيره الأرجنتيني... نتمنى فوز مماثل لبقية المنتخبات العربية".



ولاحقا تراجع القيادي في الجماعة المدعومة من إيران المرتضى عن التغريدة وحذفها من حسابه على تويتر.





وحتى الآن بقي القيادي الحوثي الآخر ضيف الله الشامي وزير الإعلام في حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا، على تغريدته المهنئة للسعودية دون حذف.



فازت السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في مفاجأة تعد الأكبر في تاريخ كأس العالم.

