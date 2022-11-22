السعودية تدين استهداف مليشيا الحوثي للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - دانت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في اليمن.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).



وقال البيان، إن "ذلك الاستهداف هو ما يؤكد نهج المليشيات المستمر على زيادة معاناة الشعب اليمني ورفضها الدائم للجهود والمبادرات الدولية كافة مع استمرارها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات ممرات الطاقة العالمية، وسلامة الملاحة والتجارة الدولية".



وجدد وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية، مؤكدا "موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة".



كما أكد البيان، موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني، وأهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق السلام المستدام في اليمن.



والإثنين، أعلنت وزارة النفط اليمنية، قيام مليشيات الحوثي الإرهابية في تمام الساعة 4:23 مساء، على تنفيذ عملية تخريبية وإرهابية جديدة استهدفت ميناء الضبة النفطي في حضرموت، بمسيّرة مفخخة، أثناء تواجد سفينة تجارية.



وقالت الحكومة اليمنية في بيان، إن استمرار استهداف المليشيا الحوثية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الوطنية يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني، وتهديد إمدادات الطاقة وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.



وجددت الحكومة دعوتها المجتمع الدولي، الى الانتقال من الادانة لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة، إلى العمل الجماعي لردعها ومواجهتها بتصنيف تلك المليشيا منظمة إرهابية دولية.

