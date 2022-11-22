عدن.. منتسبو كلية المجتمع يطالبون بسرعة إنفاذ القرار الوزاري بتغيير العمادة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ منتسبو كلية المجتمع بالعاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة إنفاذ القرار الوزاري القاضي بتغيير عميد الكلية.



وطالب المحتجون في الوقفة التي نفذت أمام الكلية، بمحاسبة العميد السابق عوض العلقمي لقيامه باستقطاعات غير قانونية من رواتب موظفي الكلية لشهر نوفمبر.



ولوحت الوقفة بخطوات تصعيدية سيقدم عليها منتسبو كلية المجتمع في حال استمر العميد السابق برفض قرار تغييره.



وكان وزير التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي أصدر قبل أسبوع قرارا بتعيين الدكتور فضل علي الشبحي عميدا لكلية المجتمع.



لكن العميد السابق الدكتور عوض العلقمي رفض قرار إقالته ولايزال متمسكا بمنصبه ورفض حضور لجنة الاستلام والتسليم المكلفة من الوزارة.



ويشار إلى أن كلية المجتمع شهدت طوال الفترة الماضية احتجاجات وصلت لحد الإضراب عن العمل وسط اتهامات لعميد الكلية بالفساد المالي وسلوك إجراءات انتقامية جراء الموظفين المشاركين في الاحتجاجات.

