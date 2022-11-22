إب.. نافذ حوثي يعتدي بالضرب على مسؤول تربوي في مديرية جبلة

أقدم نافذ في مليشيا الحوثي الإرهابية، على ضرب وإهانة مسؤول في مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت إدارة المركز التعليمي في مديرية جبلة (جنوب غرب)، إن المدعو"عبدالخالق محمد عبدالله المتوكل" اعتدى بالضرب، أمس الإثنين، على نائب مدير المركز التعليمي بمديرية جبلة الأستاذ "علي رضوان شذان" في مقر المركز بمشاركة ثلاثة مسلحين آخرين كانوا برفقته.



وأوضحوا في محضر الواقعة الذي رفعوه إلى الجهات المعنية، أن "المتوكل" ـ وهو مُعيّن من الحوثيين موظفاً في ذات المركز ـ قام بشتم إدارة المركز وأقدم على لطم نائب المركز "شذان" وشتمه بأقذع الألفاظ.



وأشاروا إلى أن اعتداء "المتوكل" جاء اعتراضاً منه على إدراج اسمه في حافظة دوام موظفي المركز التعليمي.



وتأتي هذه الحادثة بعد مرور نحو أسبوع من اقتحام مسلح حوثي آخر مدرسة أروى للبنات في مديرية جبلة، وإهانة إدارة ومعلمات المدرسة، وعدم اتخاذ الجهات المعنية في التربية والتعليم والأمن أي إجراء حيال ذلك.



وفي الآونة الأخيرة صعدت مليشيا الحوثي ومتنفذين في صفوفها من الاعتداءات على المدارس والعاملين في السلك التربوي في الكثير من مدارس محافظة إب (وسط البلاد)، ضمن الحرب المستمرة التي تقودها المليشيات على التعليم في مناطق سيطرتها منذ بداية الانقلاب.

