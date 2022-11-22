شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يندد بهجمات الحوثي: تهدد الاقتصاد وإمدادات الطاقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نددت حكومة اليمن،الإثنين، باستمرار هجمات الحوثي على الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والنفطية واعتبرته تهديدا لإمدادات الطاقة.

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان، إن استمرار استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الوطنية يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني، وتهديد إمدادات الطاقة وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة على المنشآت والأعيان المدنية، تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتارا سافرا بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها.

وذكر البيان أن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على هجومها الجديد بالطائرات الإيرانية المسيرة مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت أثناء رسو إحدى السفن النفطية التجارية في الميناء غير مكترثة بمخاطر وآثار هذه الاعتداءات الإجرامية الجبانة.

وأشار إلى الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتلبية الحد الأدنى من الخدمات رغم شحة الإمكانات والظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية بينما تواصل هذه المليشيات تماديها الصلف في استهداف ما تبقى من الشرايين المنقذة لحياة ملايين اليمنيين.

ودعا الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، إلى الانتقال من الإدانة لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة، إلى العمل الجماعي لردعها ومواجهتها بتصنيف تلك المليشيا منظمة إرهابية دولية.

كما طالب المجتمع الدولي بمواجهة التهديدات الحوثية للسلم والأمن الدوليين، ومضاعفة الضغوط على النظام الإيراني المارق لوقف أعماله وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

في وقت سابق، الاثنين، قال مصدر محلي إن طائرات دون طيار لمليشيات الحوثي شنت هجومًا على ميناء الضبة النفطي وذلك لدى رسو ناقلة نفط لشحن النفط.

ويعد هذا ثان هجوم من نوعه لمليشيات الحوثي على الميناء النفطي، وخامس هجوم يستهدف موانئ النفط، حيث شن الحوثيون منذ انهيار الهدنة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول سلسلة هجمات استهدف موانئ "رضوم" و"قنا" بشبوة و"الضبة" في حضرموت.

وأثارت هجمات وتهديدات مليشيات الحوثي إدانات دولية وإقليمية وأممية واسعة النطاق وعدت تصعيدا خطيرا في المنطقة لا سيما بعد توقف البلاد عن تصدير النفط من شبوة وحضرموت للمرة الأولى منذ 2018 من استئناف التصدير منذ اندلاع الحرب أواخر 2014.