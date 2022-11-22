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صنعاء.. مقتل شاب ونهب سيارته على يد عصابة مسلحة في "بلاد الروس"

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عصابة مسلحة على قتل شاب ونهب سيارته بعد رمي حثته منها، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية، إن الشاب "أيمن المجاهد" قتل على يد عصابة، في منطقة بلاد الروس، جنوب صنعاء، موضحة أن العصابة تمتهن السرقة في الطريق الربط بين محافظتي ذمار وصنعاء.

المصادر أكدت فرار العصابة إلى جهة مجهولة بعد تنفيذها لجريمة قتل الشاب المجاهد الذي كان عائداً إلى صنعاء من محافظة تعز.
 
وتعيش صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا انفلاتاً أمنياً، وتزايد جرائم التقطع والنهب، والتي ينفذ الكثير منها تابعون للمليشيا نظرا لإفلاتهم من العقاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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