الحكومة اعتبرته تصعيداً خطيراً يهدد الملاحة الدولية.. الحوثيون يشنون هجوماً جديداً على ميناء الضبة بحضرموت



أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، تبنيّها استهداف ميناء الضبة النفطي، بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، في الوقت الذي اعتبرت الحكومة اليمنية إن استمرار تلك الهجمات الحوثية "تصعيدا خطيرا، وتهديد لإمدادات الطاقة وحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية".



وقالت الحكومة – في بيان نقلته وكالة "سبأ" - ان هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة على المنشآت والاعيان المدنية، تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والاعراف الدولية، واستهتارا سافرا بالتداعيات الانسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها.



وأشار: "أقدمت الميلشيات على هجومها الجديد بالطائرات الإيرانية المسيرة مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت أثناء رسو احدى السفن النفطية التجارية في الميناء غير مكترثة بمخاطر وآثار هذه الاعتداءات الاجرامية الجبانة".



ودعت الحكومة المجتمع الدولي، الى الانتقال من الادانة لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة، الى العمل الجماعي لردعها ومواجهتها بتصنيف تلك المليشيا منظمة إرهابية دولية، ومواجهة تهديداتها للسلم والامن الدوليين.



وأشار البيان إلى ضرورة "مضاعفة الضغوط على النظام الإيراني المارق لوقف أعماله وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة والعالم".



من جانبها أعلنت ميلشيات في بيان نشره متحدتها العسكري الحوثي المدعو يحي سريع، تبنيها الهجوم على ميناء الضبة وقال، "إنهم نجحوا في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة على المغادرة"، وزعم البيان "أن السفينة كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط، ورفضت الاستجابة لتحذيراتهم"، على حد ادعائهم.



يشار الى أن استهداف مليشيا الحوثي لميناء الضبة جاء بالتزامن مع زيارة السفير الأمريكي للحكومة الشرعية في عدن، ودعوته للحوثيين الافراج عن موظفي سفارتهم المختطفين من قبل المليشيا الحوثية بصنعاء.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط، تعرض ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت للاستهداف بطائرة مسيرة مفخخة من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وفق ما نقلت وكالة "سبأ".



وقال البيان، إن مليشيات الحوثي الإرهابية أقدمت اليوم الاثنين في تمام الساعة 4:23 مساء، على تنفيذ عملية تخريبية وإرهابية جديدة استهدفت ميناء الضبة النفطي في حضرموت، بمسيّرة مفخخة، أثناء تواجد إحدى السفن التجارية بالميناء.



وأوضح البيان، أن المليشيات حاولت اليوم استهداف الميناء لمضاعفة حربها الشرسة التي تشنها على الشعب اليمني، لتفاقم بذلك الأزمة الاقتصادية، وتزيد من معاناة شعبنا اليمني في كافة المحافظات.



وللمرة الرابعة تشن ميلشيات الحوثي هجمات على موانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت (شرق اليمن)، منذ انتهاء الهدنة في اليمن مطلع أكتوبر الماضي.